Wat waren de learnings van SXSW 2024?

'Van 8 tot 13 maart vertegenwoordigden CreativeNL en New Dutch Wave Nederland op South by Southwest (SXSW) met een inhoudelijk programma over Immersive Experience als verbindend en overkoepelend thema, mede met het oog op het aankomende Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) programma.

De sessie op maandag brengt mensen samen die betrokken waren bij de organisatie van deze missie, evenals afgevaardigden en sprekers om hun ervaringen te delen. Wat maakt SXSW - dat per definitie over de toekomst gaat - zo interessant? Wat kan er verbeterd worden aan de Nederlandse aanwezigheid?

We willen ook vooruitkijken. In 2025 zal SXSW niet alleen haar jaarlijkse evenement in Austin houden, maar ook een nieuw evenement in Londen lanceren. Meer specifiek: welke rol kan SXSW hebben voor de Nederlandse creatieve industrie? Hoe kunnen 'wij' bijvoorbeeld meer sprekers in het SXSW-programma krijgen en zo meer uit het festival halen, ten bate van de Nederlandse creatieve industrie?'

Bekijk hier een aantal van de gasten, die in een talkshow-achtige setting onder leiding van Monique van Dusseldorp aan het woord zullen komen:

Akwasi, Omroep Zwart

Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media bij het Ministerie van OC&W

Directeur-Generaal Cultuur en Media bij het Fenna van Raaij, Dutch Digital Agencies

Gerson Veenstra , Editor in Chief EenVandaag

Jann de Waal , Chair Topsector Creative Industry

Maarten Schram , CreativeNL programmamanager SXSW

Arne Koefoed, medeoprichter New Dutch Wave

Meld je direct aan via Pakhuis de Zwijger

Adformatie berichtte eerder over SXSW 2024 in samenwerking met CreativeNL.