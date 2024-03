Hoe een klein land impact maakt op SXSW met 'immersive storytelling'

Dit jaar lag de focus van de missie van CreativeNL* en New Dutch Wave in Austin, Texas onder leiding van missieleider Barbera Wolfensberger (van OCW) op immersive experiences (XR) en de maatschappelijke toepassingen ervan – omdat andere ‘realiteiten’ en AI (van Pokémon Go tot sextech) zo’n impact maken en vooral zullen maken op het dagelijks leven van iedereen, for better or worse. En ook op storytelling en daarmee is de ontwikkeling voor deze industrie eveneens van belang.

Wat 'we' willen voorkomen, sprak Mariëtte van Huijstee van het Rathenau Instituut (dat zich bezighoudt met de impact van technologie op onze samenleving en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van technologiebedrijven daarbij) terplekke, is dat dezelfde fout gemaakt wordt als bij social media; het eerst vol goede moed en vertrouwen omarmen, omdat het 'verbinding' ten goede zal komen, om er later achter te komen dat als de publieke waarden ervan niet zijn vastgelegd in internationale regelgeving, nieuwe technologie waarschijnlijker zal leiden tot polarisatie.

Tel daarbij op dat Nederland voorloper is op het gebied van immersive experiences – vier van de 36 inzendingen op de XR-vloer van SXSW waren Nederlands – en afgelopen week ook het programma Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) is goedgekeurd, wat betekent dat er de komende vier jaar 200 miljoen euro wordt geïnvesteerd in onderzoek naar en een ecosysteem voor 'immersive content'; en het moge duidelijk zijn dat aandacht voor deze technologische en vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van storytelling geen overbodige luxe is.

Nederlander aan roer van Sphere in Las Vegas

Hier excerpten van de 3 sessies van CreativeNL tijdens SXSW:

In het eerste, met de kop Immersive experiences & The art of awe: hoe een klein land impact maakt op SXSW, komt onder anderen Nathalie van Sasse van Ysselt aan het woord. Zij is verantwoordelijk voor de buitenklant van het allergrootste op zichtzelf staande medium (lees: led-scherm of led-bol) ter wereld, de Sphere in Las Vegas; binnen worden onder andere concerten gehouden.

Daarin vertelt ze onder meer: ‘We hebben jaren aan de ontwikkeling ervan gewerkt: wat kan, wat werkt wel, wat niet en wat wil je laten zien? Het bijzondere ervan was dat toen we echt gingen testen, we dat niet buiten het beeld van het publiek konden doen.’ Lacht: ‘Ja, er ging wel eens wat mis, zoiets als de Sphere bestond nog niet. Wat ook bijzonder is, vind ik, is dat het ook een advertentiemedium is rond grote evenementen als de Formule 1 en Super Bowl, maar dat creativiteit leidend is bij wat we laten zien.'

In het tweede, met als kop Kennisdag CreativeNL tijdens SXSW in het teken van (inmiddels goedgekeurde!) CIIIC-programma en trans-Atlantische samenwerking, staan onderzoek, internationale kennis-uitwisseling en publieke digitale waarden centraal, zoals eerder aangestipt door Mariëtte van Huijstee, die onlangs onderzoek deed naar immersieve technologieën: ‘Hoe waardevol bepaalde toepassingen ook kunnen zijn: we moeten ons niet blindstaren op de kansen die versmelting van technologieën met de realiteit oplevert. Laten we [zoals gezegd] niet dezelfde fout maken als bij de opkomst van internet en sociale media.

Toen zagen beleidsmakers, ontwikkelaars en gebruikers vooral de kansen, voor de risico’s was veel minder oog. Er zijn snel afspraken nodig over welke typen persoonlijke data verzameld mogen worden, onder welke voorwaarden en voor welke toepassingen.'

En in het derde, getiteld Hoe zet je immersive design in voor maatschappelijke verandering?, kwamen enkele 'XR cases for good' uit de koker van bureaus/leden van de stichting Dutch Digital Design aan bod. Met een case om sneller te kunnen leren, een gedachte-experiment om te doorgronden wat iets nou een immersive experience maakt in onze hedendaagse mediacratie en een case waarbij iemand met de spierziekte ALS dankzij AI haar stem terugkreeg... Daarover heeft Adformatie dit bericht.

Langer interview door Kerrie Finch als uitsmijter

Plus hieronder 5 korte video’s met drie makers, een Holocaust-overlever, professor, onderzoeker, staatssecretaris, topambtenaar én een langer interview door Kerrie Finch met Nathalie van Sasse van Ysselt van Sphere als uitsmijter: