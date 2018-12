'Wie de klantrelatie beheerst, heeft de sleutel tot de toekomst'

De snelheid waarmee platforms groeien is typerend voor de tijd waarin we leven, zegt Sandipan Roy. Het strategisch brein van digitaal netwerkbureau Isobar was vorige week dinsdag over uit Singapore voor een ontmoeting met de top van marketing- en bureau-Nederland tijdens Adformatie Connect (zie onderaan). In zijn presentatie schetste hij de economische evolutie van de afgelopen eeuw, om van daaruit te komen tot een analyse die zowel een verklaring biedt voor de huidige ontwikkelingen als een voorspelling voor de nabije toekomst.

Afgelopen anderhalve eeuw hebben we drie industriële revoluties meegemaakt. Inmiddels staan we op de drempel van de vierde en die wijkt fundamenteel af van de vorige. Waren de eerste revoluties hardware driven (stoommachine, computer), de vierde revolutie is software driven. Dit onderscheid is cruciaal, omdat in een software-gedreven wereld heel andere regels gelden.Belangrijkste verschil is dat de productie niet langer gebonden is aan fysieke beperkingen.

Hebben we vele jaren geleefd in een tijdperk van schaarste, inmiddels zijn we aangekomen in een tijdperk van overvloed. In de periode van schaarste was investeren in efficiency aan de productiekant de manier om winstgroei te realiseren. In het tijdperk van overvloed werkt dat niet meer. In plaats daarvan richten bedrijven de blik richting vraagzijde. De uitdaging is activiteiten te ontwikkelen voor consumentenbehoeften die nog niet zijn ingevuld.