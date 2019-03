Zo gaan AI en robotisering ons dagelijks leven op zijn kop zetten

We leven in een wereld waarin conversaties op heel veel plaatsen plaatsvinden. En soms zijn die heel onverwacht. Wat te denken van de Labour activiste, die tijdens de Britse Lagerhuisverkiezingen in 2017 besloot campagne te voeren op een ongebruikelijk platform, namelijk… Tinder. Omdat ze een beetje een geek was, schreef ze een bot die in staat was om uit haar naam Tinder-conversaties te voeren. Vervolgens droeg ze haar Tinder-account over aan de bot.

Deze bot was zo geprogrammeerd dat hij uit de conversatie kon afleiden hoe sterk de politieke voorkeur wwas van de persoon die zich meldde. Was de kiezer overtuigd voor de Conservatieve of Labour partij, dan werd het gesprek kort gehouden. Betrof het echter een zwevende kiezer, dan ging de bot met die persoon in gesprek. ‘Ethisch discutabel,’ gaf Potter toe.

Maar het is niet de ethische kwestie die Potter ter sprake wilde brengen, veel belangrijker is de eenvoud van de techniek. ‘Ieder individu kan een bot schrijven en inzetten. Je hoeft niet te kunnen coderen; het is een kwestie van drag and drop. Dit is dan ook niet bedacht vanuit het campagne-hoofdkwartier van Labour. Het gebeurt spontaan, omdat het kan.’

De eenvoud om geautomatiseerde conversaties te organiseren op platforms, heeft vergaande gevolgen voor marketeers, vervolgt Potter. ‘De kanalen waarvan jij denkt dat de interactie met jouw merk plaatsvindt, zijn misschien niet de kanalen waar het gebeurt. Het kan net zo goed op Tinder of Messenger of een ander platform, al dan niet voice-gestuurd.’