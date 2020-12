De 5 favoriete video's van Gianni Grot (Omroep Zwart)

5. The Carters - Apeshit

'Deze videoclip sluit de reeks af, omdat het voor mij een video is waarin cinematografisch en inhoudelijk alles goed wordt gedaan. De kleuren in de styling zijn volledig complementair met de kleuren van de omgeving. De composities en de camerabewegingen zijn heel dynamisch. De look & feel van de video sluiten goed aan bij de energie van het nummer. De scènes zijn sterk en origineel. En natuurlijk Jay-Z en Beyoncé...'

Uit Apeshit:

I can't believe we made it (This is what we made, made)

This is what we're thankful for (This is what we thank, thank)

I can't believe we made it (This a different angle)

Have you ever seen the crowd goin' apeshit? Rah