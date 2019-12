Kyra Roest breekt een lans voor ál het talent: van jong tot oud

Deze week is Kyra Roest, eigenaar van AdBusiness en verbinder* in de internationale creatieve industrie, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Roest over haar week: ''Mijn thema is talent, omdat ik van mening ben dat veel talent verloren gaat. En dan heb ik het over talent dat nog niet bij een bureau heeft gezeten, of talent dat alle vakprijzen lang geleden al heeft gewonnen. In bijna ieder bureau is dezelfde leeftijdsgroep zichtbaar. Mannen en vrouwen van boven de 50 zijn zeldzaam (lees desgewenst dit artikel over The Agesime in Advertising) en hetzelfde geldt voor jonge reclamemakers van onder de 25.

Maar talent ("natuurlijke begaafdheid, iem. met veel aanleg", aldus Van Dale) gaat niet over leeftijd. Het gaat er niet om of je jong of oud bent, junior of senior. Ik zet deze week daarom de spotlight op dit onderbelichte, diverse talent, die ikzelf rockstars en superstars noem, om te laten zien dat ze er zijn. En om te benadrukken dat wij als industrie - in de hele discussie over diversiteit - twee hele belangrijke, grote groepen links laten liggen.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Eugène en Mart, in één beeld

'Rockstars Mart Boudestein en Eugène Roorda. In één beeld gevangen. Eugène die gefotografeerd wordt door Mart. Roorda Boudestein Verbeek was mijn tweede werkgever in de reclame-industrie. Roorda was een mentor, die me het mantra "Gewoon durven!" leerde. En Mart was een leraar die me het boekje The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey gaf. Een kleine update over de heren: Eugène geniet van zijn pensioen en helpt hier en daar nog wel eens een oude vriend. Mart is fotograaf, met het talent om een heel karakter in één beeld te vangen.'