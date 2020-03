Sandra Soskic en het einde van het binaire tijdperk

Deze week is Sandra Soskic, oprichter van twee early stage start-ups (Humanoid Labs en ØPUS) in Los Angeles/ San Francisco en voormalig CEO van DDB Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Soskic over haar week: 'We leven in een fascinerende tijd. Ik heb altijd moeite gehad met hokjesdenken, traditionele ideeën over mooi en lelijk, zwart/wit keuzes. Kortom binair denken. De laatste tijd lijken er in de werelden van muziek, mode, kunst, film en beauty bewegingen gaande te zijn die onze opvattingen over wat schoonheid is flink verruimen en dat vind ik fantastisch. Er is schoonheid in ruwe randjes, "alien" esthetiek, onconventionele combinaties en zelfs in lelijkheid.

Niche subculturen, industrial en science fiction hebben me mijn hele leven mateloos aangetrokken en ik vind het briljant om te zien dat zelfs de meest obscure subculturen nu hun weg aan het vinden zijn naar de mainstream. De wereld kan me niet divers genoeg en vrij van dogma’s zijn. De random pic(k)s die ik gekozen heb laten een aantal fringe (rand)culturen zien die me op dit moment het meest intrigeren.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Een frisse wind in het, tot nu toe, cultureel gezien dominante westen.

'Tommy Cash is een rapper, zanger en conceptueel kunstenaar uit Estland. Zijn video's zoeken vaak de randen van absurditeit, ongemakkelijkheid en lelijkheid op met fascinerend en hypnotiserend resultaat. Soms doet zijn werk denken aan Die Antwoord, maar het blijft authentiek en vaak geïnspireerd door de Sovjet-cultuur en -esthetiek. Zowel in de muziek als in de mode zie ik steeds meer invloeden uit de voormalige Soviet-staten (zoals bij IC3PEAK, maar ook Balenciaga) en dat brengt een frisse wind in het tot nu toe cultureel gezien dominante westen.

Deze Tommy Cash video - STUBID - heeft humor en is goed gemaakt. Tommy’s vlechten en pencil snorretje zijn prachtig in hun lelijkheid.'