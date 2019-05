Champions League-succes Ajax leidt tot ongekende online populariteit

Door de zegetocht in de Champions League is Ajax wereldwijd populairder dan ooit, niet in de laatste plaats door de sociale media-creaties van de Amsterdamse club. Vanuit de hele wereld zoeken steeds meer mensen informatie over Ajax. In april werd er bijna 12,5 miljoen keer gezocht op Ajax, bijna 9 keer zo veel als aan het begin van het seizoen, zo blijkt uit onderzoek van marketingbureau Seeders.