Bakkie Media S03E01: Gouden Barista Awardshow part II

De jaarlijkse awardshow van Bakkie Media voor Bakkie Media luisteraars is terug! Onze Gouden Barista's waar wij het hele jaar nominaties voor geven worden eindelijk uitgereikt. En dit jaar ook in fysieke vorm, met duurzame koffiebekers voor onderweg. We kennen natuurlijk allemaal de AMMA's, Effies, SAN Accent en de Gouden Loekie, maar wie wil er nu geen Gouden Barista winnen?

Dit jaar hebben we onder andere prijzen voor:

Meest opmerkelijke actie van het jaar

Ondernemer & Rebel van het jaar

Quoter van het jaar

Podcast van het jaar

Beste toespraak van het jaar

Campagne van het jaar

Inhaker van het jaar

Activatie van het jaar

Mediapartners van het jaar

Award ontvanger van het jaar

Vriend van de show van het jaar

Repeat quoters van het jaar

Vanuit onze nieuwe studio bij Abovo Maxlead in Hoorn. Wil je weten wie onze winnaars zijn van dit jaar? Luister dan naar deze extra lange uitzending waarin we terugkijken op het jaar 2021.