Conflict om merknaam Gaykrant

Reinerie reageert: ‘Het BBIE heeft Prummels inschrijving abusievelijk geaccepteerd terwijl juist die van ons geldig is. Daar hebben we alle bewijzen van. In termen van merkbewaking heet dat 'inburgering'. Die hebben we gestuurd en daarop is door BBIE besloten onze merkinschrijving te accepteren. Helaas is het niet meteen zo dat het BBIE de andere partij dan automatisch weer uitschrijft, hoewel je dat zou verwachten.’



Prummel heeft volgens Reinerie nog tot donderdag om te reageren op de sommatie.