Nederlander wil de reclamefolder (nog steeds) niet kwijt

Ruim de helft van de Nederlanders (52%) wil de folder niet missen, en 14% maakt het niet veel uit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde NOM Folder Monitor 2018, een jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd door GfK in opdracht van de DDMA Businessgroep Verspreidingen. Of dit ook betekent dat ruim de helft van de huishoudens daadwerkelijk een Ja-sticker op de voordeur zal plakken, is niet te zeggen. In het onderzoek is dit verder niet uitgevraagd. Als we echter uitgaan van de situatie in Amsterdam (waar de ja-sticker is ingevoerd) dan is de bereidheid lager dan je op grond van het NOM onderzoek zou mogen verwachten. In de hoofdstad heeft 45 procent van de brievenbussen nu een sticker. Dit betekent dat 242.000 brievenbussen dus geen sticker hebben.

De resultaten van het onderzoek zijn overigens behoorlijk voorspelbaar. Voor het vijfde jaar is het Nederlandse publiek gevraagd naar hun enthousiasme over de reclamefolder. En voor het vijfde opeenvolgende jaar zijn de percentages ongeveer gelijk.



3,2 miljoen nee-stickers

Voor de folderverspreiders is dit dan wel weer een signaal dat de consument helemaal niet zit te wachten op een systeem waarin hij actief moet aangeven dat er folders door de brievenbus mogen worden geschoven (de ja/ja-sticker). ‘Nederlanders houden van de papieren folder. En wil je die niet ontvangen dan plak je een NEE-sticker. Een goed werkend systeem dat al sinds 1992 bestaat", verkondigt Eelco Lulofs, voorzitter van de Businessgroep Verspreidingen.

Overigens stijgt het aantal NEE-sticker plakkers nauwelijks. Zo'n 3,2 miljoen Nederlanders (23%) krijgen géén papieren folders tegen 10,6 miljoen (77%) wél.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat folders van alle reclamemedia het hoogste bereik hebben en bij uitstek aanzetten tot actie. 80% alle Nederlanders die folders lezen komen in actie na het lezen van een folder. Daarnaast overweegt 62% aankopen uit de folder en 42% bezoekt een winkel. De helft van de lezers koopt regelmatig een product uit de folder en 43% van de huishoudens bepalen hun boodschappenlijstje aan de hand van de folder.



Ontspanning en inspiratie

Nederlanders lezen folders vooral om op de hoogte te zijn van aanbiedingen, naar ook voor ontspanning (44%) en inspiratie (35%). Eenderde leest een digitale folderen een kwart bezoekt verzamelwebsites. Het aantal app-gebruikers blijft met 12% gelijk. Nieuw in het onderzoek dit jaar zijn vragen ten aanzien van de waardering voor folders van niet-retailers. Uit de resultaten blijkt dat eenderde van de consumenten graag folders van (A)-merken bekijkt.