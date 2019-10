LinkedIn, de ideale schoonzoon onder socialmediaplatforms

Over sociale media wordt veel gezeurd. Plat gezegd is Twitter de luidspreker van Trump, vergroot Facebook de filterbubbel, en draagt Instagram bij aan onrealistische schoonheidsidealen – als we afgaan op de krantenkoppen tenminste. Maar over LinkedIn blijft het oorverdovend stil in het nieuws. Je hoort geen verhalen over trollen, extremisten en activisten. Opvallend, aangezien het naar eigen zeggen 645 miljoen leden wereldwijd telt. Hoe blijft het platform zo vredig en zoet?

Eerst even wat facts and figures. LinkedIn werd in 2002 opgericht (een jaartje later werd het gelanceerd) door Amerikaanse internetondernemer Reid Hoffman als plek waar professionals banen kunnen vinden. Dat sloeg aan: in de loop de jaren is LinkedIn uitgegroeid tot het grootste sociale netwerk gericht op professionals. Wereldwijd claimt het 645 miljoen leden te hebben, waarvan er 8 miljoen in Nederland wonen.