Nieuwe Adformatie gelanceerd

Dat blijkt ook uit een onderzoek van DVJ Insights, in opdracht van Adformatie onder 500 vakgenoten. Professionals vinden dat ontwikkelingen als marketing automation, AR, AI, programmatic en blockchain het marketing- en communicatievak complex maken. De behoefte aan informatie en opleidingen is hierdoor groot.

Adformatie wil een gids zijn voor iedereen die bezig is met de vraag ‘hoe merken zich gedragen’. Content director Susanne van Nierop: ‘Er staat een nieuwe generatie merkbouwers en gedragsbeïnvloeders op: digitaal en data-driven, met oog voor creativiteit en talent. De toenemende complexiteit binnen het vak vraagt om een onafhankelijk journalistiek platform waar redactionele content samenkomt met visies en kennis van voorlopers uit het vak en de wetenschap.’

Voor de totstandkoming van de nieuwe Adformatie werkte Sijthoff Media samen met drie gerenommeerde bureaus. Resoluut ontwierp het compleet nieuwe online platform Adformatie.nl waar content in de belangrijkste topics samenkomt.

Met Studio Room is de rol van print in de digitale wereld onder de loep genomen en werd een compleet nieuwe, lijvige vakglossy gecreëerd. In de eerste editie van het magazine staan onder meer interviews met Marketeer of the Year Vincent van den Boogert (ING) en Pepijn Rijvers (Booking.com), maar ook achtergrondverhalen over de digitale transformatie van FrieslandCampina, de slechte reputatie van goede doelen en het werkelijke gebruik van sociale media.

KesselsKramer is verantwoordelijk voor het nieuwe logo en de transitiecampagne die de komende maanden is te zien.

Léon Bouwman (Chief Content Officer Sijthoff Media): ‘Adformatie gaat, als autoriteit in dit domein, nog meer dan voorheen richting geven aan het vak, leiding geven aan vakdiscussies en de belangrijkste thema’s en issues agenderen. Dat doen we online, in print en via events, opleidingen en in community-concepten. Dit is een eerste belangrijke – en historische! - stap in het verder uitbouwen van het merk, in een veel bredere doelgroep.’