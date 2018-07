NOS slaat volledig door met liveblog over de droogte

En dit alles lijkt ten koste te gaan van nieuwsduiding. En dat is ook een belangrijke journalistieke taak. Bijvoorbeeld: je mag best uitleggen dat het niet erg is dat het droog is, ook al is wel eens lastig of onhandig (of maakt het dat we allemaal stinken). Dat het voor een ondernemer voor problemen kan zorgen mag natuurlijk aandacht hebben. Maar vergeet niet om ook de nuance aan te brengen in plaats van om 19:50u te melden dat er een watertekort dreigt voor dieren. Alsof dat ontstaan is in de laatste minuten.

Kom op zeg. Dieren en planten voelen en weten dit al veel langer dan wij. Instinctief vinden ze hun weg en passen ze zich aan. Zij gaan niet op het heetst van de dag in de zon liggen om daarmee al hun vocht uit te zweten, laat staan dat ze gaan hardlopen als het niet nodig is of vergeten om te drinken omdat je te druk bent met je liveblog te lezen.