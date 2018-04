door Reinder Suijker

Voor de zoveelste keer was er afgelopen week #ophef over sociale media. En dit maal was zanger Dotan de aanstichter. Geholpen door zijn management vijzelde hij jarenlang systematisch zijn imago op, door met speciaal aangemaakte fake-accounts te reageren op alles wat met hem zelf te maken had. Niet zo fris natuurlijk. Maar verbaast het ons echt? Not so much. Wat ik me vooral afvraag: in hoeverre gaat dit in Nederland gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van sociale media?

Dat die gevolgen er zijn, staat buiten kijf. In marketingland hebben we de loftrompet die we jarenlang met z'n allen afstaken over social media, inmiddels veilig opgeborgen. De keerzijde van de ‘open’ en ‘democratische’ platformen heeft zich namelijk keihard laten zien. Facebook ligt onder vuur vanwege het schandaal met Cambridge Analytica en de byebyefacebook-oproep van Arjen Lubach. Tegelijk is de toekomst van Twitter ongewis door de vele problemen op dat platform zmet trollen en nep-accounts.