Over daten op Facebook en videobellen op Instagram

Op 25 mei gaat de nieuwe privacywetgeving AVG in. Nee, niet aardappelen, vlees en groente. Wat dan wel? Nou, dit heeft allemaal te maken met nieuwe regels rondom het gebruik van data van bedrijven of apps. Zo mag Instagram bijvoorbeeld geen data verzamelen van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook is er een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media, die tot nu toe niet werd gehandhaafd. Daar komt nu verandering in, en zorgt vooral onder de jongere gebruikers en hun ouders voor veel verwarring. Alle accounts krijgen nu een melding te zien waarin ze moeten aangeven 18 jaar of ouder te zijn. Als dit niet het geval is wordt er gecheckt of ze dan wel ouder dan 13 zijn. Jonger? Dan wordt je Instagram account geblokkeerd. Zélfs als de ouders expliciet toestemming hebben gegeven. Wat de hele situatie lastiger maakt is dat ieder medium een eigen interpretatie van de regels lijkt te hebben, en dat zorgt dus voor verwarring. Oeps!