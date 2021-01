De verhalen van Aschwin de Bruijn: 'Blijf nieuwsgierig'

Deze week is Aschwin de Bruijn, managing director Magna Global (dat de inkoopbelangen behartigt van de IPG Mediabrands-bureaus UM, Initiative, Thrive, Reprise en Yune), curator van #RPOTDFAW. In een vorig leven was De Bruijn kortstondig profvoetballer bij FC Volendam (in de Eredivisie!) en is hij nog altijd Topscorer Aller Tijden van het roemruchte AFC.

Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag). Van de kunst van het omdenken, de ansichtkaart en Culture Club tot DJ Luis del Villar en Jos Brölmann en diens 87 nieuwsgierige vogeltjes. De Bruijns motto: blijf nieuwsgierig.

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. De kunst van het omdenken: de Ocean Diva als varende kerstshowroom richting Zuid-Duitsland

'De kunst van het omdenken, juist in tijden van crises, is een zeer waardevolle eigenschap. Niet vastzitten in "zo doen we het al jaren", maar juist omdenken waardoor je letterlijk een andere kijk krijgt op de zaak. Met als gevolg dat je nieuwe kansen ziet, nieuwe verdienmodellen, nieuwe klanten. Die kunst is voor veel ondernemers, groot en klein, in veel gevallen cruciaal om te overleven in deze Corona-crisis.

Een mooi voorbeeld waar ik inspiratie van krijg, was dichtbij in mijn vriendenkring. Een vriendin van mij, Mandy Berding, is managing director van Ocean Diva, een organisatie met 2 varende luxe evenementschepen voor zakelijke bedrijfsfeesten, diners, congressen, roadshows en brand events. En net als heel veel andere bedrijven in de evenementenbranche hard geraakt met nul boekingen in de agenda en weinig perspectief daarop voor de tijd.

Mandy is bij uitstek iemand die de kunst van het omdenken beheerst en daardoor nieuwe kansen spot. Dat heeft geresulteerd in een unieke samenwerking met het bedrijf Edelman, importeur en groothandel van onder andere kerstartikelen. Hoewel de kerstdagen net achter ons liggen, zijn ook kerstartikelen aan trends onderhevig en is Q1 juist de inkoopperiode voor winkeliers en tuincentra.

Op dit moment vaart de Ocean Diva 3 maanden door Duitsland en bezoekt ze onderweg vele havens om Edelmans nieuwe herfst/winter kerst 2021-collectie aan inkopers te presenteren. Zo vroeg in het jaar nu al een goed kerstverhaal. Frohe Weihnachten 😉'