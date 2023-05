Willem-Albert Bol en zijn liefde voor reclame: 'De crux is lef'

3. Woensdag = Creatie (de magie in ons vak)

Zo’n gebrek aan respect voor de cruciale waarde van creatie

'Wij zijn beland op het midden van de week. En daar komt dan ook eindelijk het belang van creatie aan bod. De magie in ons vak. Eentje die om veel liefde vraagt. Ons vakgebied is de laatste jaren gerationaliseerd. Dat is goed en dat is verklaarbaar. Maar echte kenners weten dat juiste creatie het echte verschil maakt in een campagne. Het begint bij de allerbeste strategie met relevante inzichten. Dan daarop een ijzersterk concept bouwen. Om vervolgens een onderscheidende creatieve uiting maken. Te vaak zie je middle-of-the-road werk. Noem het vooral commercieel behang. Compleet vervangbaar met andere merken in de categorie. Terwijl we allen weten, dat je dan al je media-euro’s totaal niet effectief maakt. Zo’n gemiste kans. Zo’n gebrek aan respect voor de cruciale waarde van creatie.

We verliezen ons zo in techniek en data (die echt ook relevant zijn) dat wij daarmee de rol van creatie onderschatten. Las in bijgaand artikel deze terechte quote: 'There’s no point in delivering an ad to someone if they automatically dismiss it. According to Ipsos, 75% of advertising impact is determined by the creative quality of the ad.' Zullen wij met elkaar beslissen dat wij meer tijd, geld en ruimte gaan geven aan onze creatieven?

Ik kan natuurlijk niet over het onderwerp creatie praten en alleen met cijfers aankomen. Dus mijn favoriete campagnes van het moment zijn (bekend bij de trouwe lezers van de Campagnepraat-rubriek die ik heb samen met Mariëlle Krouwel): Kruidvat en Aldi. De eerste door humor en zelfrelativering. De tweede (zie hieronder, van bureau Indie) door geheel eigen toon in supermarktland en altijd relevant. Beide zijn mega consistent – een vaak benoemde, maar zelden gerealiseerd element in het bouwen van campagnes; succes in creatie is meestal ook 'n langere adem hebben. Want de consument houdt van herkenning. En dat leidt tot zoveel meer effect.'

Toegift: