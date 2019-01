Ster naar de slachtbank?

Heeft de organisatie wel voldoende gelobbyd richting omroeporganisaties, belangenclubs en de politiek? Als dat wel het geval is dan is het resultaat in ieder geval matig. In de media heeft Volmer weinig het belang van de reclame op de publieke omroep duidelijk gemaakt, terwijl die er wel degelijk is. Bijvoorbeeld het economisch belang en de ‘freedom of commercial speech’.

Voor het bedrijfsleven en dus onze economie is het immers van belang dat zij voor nu en in de toekomst de consument kunnen bereiken. Door vermindering in kijk- en luistertijd van tv en radio en de steeds lagere printoplages van magazines en dagbladen staat massacommunicatie onder druk. Er is steeds minder massa bij massacommunicatie.

Het lot van de Ster ligt nu in handen van de politiek. Alleen de financiële prikkel bij politiek en NPO zelf kan een einde van de Ster nog afwenden. In het huidige politieke klimaat is het immers zeer twijfelachtig of Den Haag het budget voor de publieke omroep op korte termijn gaat verruimen.

Richard Otto is uitgever van Spreekbuis.nl en extern consultant op gebied van marketing, communicatie en PR voor diverse (media)bedrijven.