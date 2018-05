'TMG wil GeenStijl toch verkopen'

Een woordvoerster van TMG zegt dat een verkoop van GeenStijl 'prematuur' is. 'Hoewel de CEO van Mediahuis zich hierover in het verleden al eens heeft uitgelaten, is ook gezegd dat het aan de raad van bestuur van TMG is om hier een besluit over te nemen.



We onderzoeken en verkennen momenteel welke mogelijkheden er zijn, waarbij wederzijdse waardering voor en door de redactie wat ons betreft een zeer belangrijk aspect is. Maar we zitten nog in de oriëntatiefase en er lopen geen gesprekken met partijen voor een overname van GeenStijl.'