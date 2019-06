Vaarwel Facebook en Twitter, hallo Instagram en LinkedIn

Zowel Facebook als Twitter hebben de afgelopen jaren stevig aan populariteit verloren. Facebook richt zich steeds meer op het persoonlijke gebruik, waardoor het voor bedrijven steeds lastiger is om in de tijdlijn te verschijnen. Dit is te zien in de daling van het gebruik van social video.

In 2017 gebruikte 59% van de marketeers nog regelmatig tot vaak social video. In 2019 is dit gezakt naar minder dan de helft.



Van de marketeers die wel nog altijd gebruik maken van social video, kiest een groeiend deel voor LinkedIn en Instagram. Beide platformen hebben zich flink ontwikkeld op het gebied van video. Met name belangrijk zijn de introductie van native video en live video en de lancering van IGTV.