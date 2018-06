Hoe 75 creatieven de rebranding van Europa aanpakken

Ik ben bij het Eurolab project betrokken geraakt omdat ik als international creative director bij o.a. FHV/BBDO ervaring heb opgedaan met het ontwikkelen van Pan-Europese campagnes voor adverteerders als Masterfoods, Campina, Sara Lee en Randstad International. In die tijd werd ik geconfronteerd met de enorme culturele diversiteit binnen de EU. Neem de rijstcampagne voor Uncle Ben’s; in Engeland was dat voer dat je in de magnetron gooit, in Frankrijk een icoon van gezond en bewust leven. Er zijn legio voorbeelden van merken die in elk Europees land een andere waarde hebben. Als er iets Europa kenmerkt en meteen ook ongehoord aantrekkelijk maakt is het juist de diversiteit. Die moet je omarmen. Marketeers hebben dat begrepen en maken steeds meer lokale executies. Maar daarbuiten is het idee nooit gaan leven en leeft nog steeds niet, niet bij de ontevreden en Eurosceptische babyboomers en ook niet bij de jeugd.

Toen IS opkwam, bleek het voor hen betrekkelijk eenvoudig om ontevreden Europeanen te werven voor het kalifaat. Het programma Tegenlicht (VPRO) wilde een en ander destijds vanuit het communicatie-vak belicht zien en vroeg mij waarom het kalifaat zichzelf (aan bepaalde groepen) beter kon verkopen dan Europa. Naar aanleiding van die uitzending werd ik vaker uitgenodigd voor Europa debatten. Onder andere bij het 48 hours debat met Rem Koolhaas in de balie twee jaar geleden. In dat debat stonden Rem en ik lijnrecht tegenover elkaar. Voor mensen van zijn generatie is het nut van Europa alleen al vanwege de oorlogen evident. Hij kon simpelweg niet begrijpen dat de nieuwe generatie Europa voor lief neemt en het belang van de EU niet inziet.