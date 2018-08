Controversieel bruiswatermerk SodaStream komt in handen van PepsiCo

Sorry Coke & Pepsi", lachte actrice Scarlett Johansson destijds in een commercial waarin ze reclame maakte voor Sodastream. Wie laatst lacht, best lacht, zo blijkt. Want PepsiCo koopt datzelfde SodaStream nu voor 3,2 miljard dollar (2,8 miljard euro).

SodaStream is een Israëlische producent van apparaten waarmee je thuis van je kraanwater bruiswater maakt. Met een systeem waarbij koolzuur in water wordt geïnjecteerd, maak je zelf spuitwater. Extra smaak kan toegevoegd worden met allerlei siropen of concentraten. De verkoop van Sodastream zit stevig in de lift, terwijl PepsiCo de markt van cola ziet inkrimpen.



Inspirerende match

‘PepsiCo en SodaStream zijn een inspirerende match’, zegt Indra Nooyi, voorzitter en ceo van PepsiCo. De mogelijheid voor consumenten om zelf thuis drankjes te maken en tegelijkertijd de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen,m sluit volgens haar goed aan bij Pepsi’s streven om meer voedzame producten te maken en onze ecologische voetafdruk te beperken. ‘Samen kunnen we onze gedeelde visie van een gezondere, meer duurzame planeet bevorderen.’

Daniel Birnbaum, ce van SodaStream, is alvast erg enthousiast dat hij en zijn team deel gaan uitmaken van de capaciteiten en middelen van PepsiCo om het merk naar het volgende niveau te brengen. PepsiCo’s distributie wereldwijde bereik, R&D en ontwerp- en marketingexpertise, in combinatie met het gedifferentieerde en unieke productassortiment van SodaStream, geven het bruiswatermerk volgens hem een sterke positie voor verdere expansie en innovatie.



Game of Thrones

SodaStream is in de wereld van gebottelde dranken een nieuwkomer die de gevestigde orde behoorlijk het bloed onder de nagels vandaan haalde. Zo wist het bedrijf zich de woede van de International Bottled Water Association (IBWA), de vereniging van producten van water in flessen, vanwege een commercial waarin een rol is weggelegd voor echte personages uit de hitserie Game of Thrones. Hiermee moet het kopen van plastic waterflessen worden ontmoedigd. In plaats hiervan wordt het drinken van bruiswater, gemaakt met kraanwater, gestimuleerd.

De IBWA eiste voor de rechtbank vorig jaar dat SodaStream de campagne zou verwijderen. Vergeefs. In een reactie zei Birnbaum dat IBWA ‘niets meer (is) dan een dekmantel voor fabrikanten zoals Nestlé, ‘s werelds grootste producent van gebotteld water, die winst boven de zorg van onze planeet stellen.’ Met Aquafina, Chippewa, FlavorSplash en Klarbrun heeft PepsiCo zelf ook een aantal gebottelde watermerken in het assortiment.