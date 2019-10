Ikea en i-did komen met collectie van gerecycled textiel

Ikea en i-did lanceren de collectie Tillverka. Volgens de makers gaat het hier om een circulaire collectie viltproducten, gemaakt van restanten van Ikea-textiel uit Nederland. Verder stellen de makers dat Tillverka wereldwijd de eerste Ikea-collectie is, gemaakt van textielafval dat lokaal is geproduceerd door een sociale onderneming.

En die onderneming is i-did, gevestigd in Utrecht en Den Haag. Deze organisatie begeleidt mensen in Nederland die voor een langdurige periode zonder werk zitten. ‘We bieden werkzoekenden een veilige en warme plek om voor het eerst weer aan het werk te gaan’, vertelt Mireille Geijsen, oprichter van i-did. De samenwerking tussen Ikea en i-did begon in 2016 wat al resulteerde in tijdelijke collecties.

De collectie van nu bestaat uit opvouwbare dozen, kussens, draagtassen en de bekende Frakta-tas van Ikea. De producten zijn vanaf maart volgend jaar verkrijgbaar bij Ikea Nederland, maar het eerste prototype is deze week te bekijken bij de Ikea-stand tijdens Dutch Design Week.

‘Ik ben trots op de Tillverka-collectie en onze samenwerking met i-did’, aldus Alberic Pater, country sustainability manager van Ikea. ‘Deze samenwerking helpt ons om invulling te geven aan de transitie naar een circulair businessmodel, waar we als Ikea naar streven.’

Het woonwarenhuis heeft de ambitie om in 2030 volledig circulair zijn.