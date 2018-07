Ikea verrijkt groene menukaart met veganistische hotdog

Gasten kunnen vanaf augustus in de bistro – de kiosk achter de kassa – een veggie hotdog bestellen. Deze variant is gemaakt van rode linzen, quinoa, wortel, boerenkool, kurkuma en gember. Ook is de CO2-uitstoot per kilogram zeven keer lager.

Ikea is al langer bezig met het transformeren van de kantine in een gezond voedselparadijs. In de loop der jaren is het assortiment aangevuld met frozen yoghurt, vegetarische balletjes, biologische ijsthee en couscoussalade. Ook vegan softijs en balletjes van meelwormen zitten in de pijplijn.