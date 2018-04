Hema rapporteert een stijging van de omzet van 3,5 procent tot 1,2 miljard euro. Dat is 42 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De omzetstijging loopt parallel aan de efforts die Hema stak in het terugvinden van zichzelf. Adriana Hoppenbrouwer, cmo bij Hema, zei in een interview met Tijdschrift voor Marketing eind 2016 het warenhuis terugkeerde naar zijn basis.

Hoppenbrouwer toen: ‘Terug naar ons handschrift: “supernormaal”. Dit betekent dat we normale dingen zo goed doen dat het super is. Om dit te borgen hebben we aan de vaste waarden van design, kwaliteit en prijs drie dimensies toegevoegd die je ook zou kunnen zien als afvinklijstje van waar een goed Hema-product aan moet voldoen. Dat is één, optimistisch, want dat is helemaal Hema.

‘Twee is dat we slim moeten ontwerpen, vorm en functie moeten elkaar aanvullen. En drie is gemak. Een product dat geen gemak biedt, hoort in onze winkel niet thuis. Het fijne aan “supernormaal” is dat het een meetlat geworden is voor alles wat we doen. Ook bijvoorbeeld voor de online experience die we onze klanten willen bieden.’