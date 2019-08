Op deze manier haalt dance-organisatie Cercle miljoenen views binnen

Cercle is zo’n 3,5 jaar geleden ontstaan, deelt Souchier. ‘Met ons concept promoten we locaties door middel van muziek en video. Elke twee weken zenden we een show uit op maandag, waarbij we een grote artiest programmeren op een bijzondere locatie.’ Maar wat is een bijzondere locatie? Souchier stelt dat het moet gaan om cultureel erfgoed. ‘Een beoogde locatie moet iets kunnen bieden vanuit historisch oogpunt, maar het moet ook een bepaalde esthetische filmische waarde hebben.’ Denk hierbij aan de Eiffeltoren, het Atomium, maar ook de Alpe d’Huez, het Oekraïense luchtvaartmuseum (inclusief allerlei vliegtuigen) en ‘s werelds grootste zoutvlakte, namelijk Salar de Uyuni in Bolivia komen aan bod.

Volgens Souchier zijn er geen organisaties te noemen die vergelijkbaar werk doen. ‘Misschien Arte Concert en Boiler Room, maar zij zenden alleen een optreden van een artiest of dj uit. Bij ons speelt het culturele en historische aspect van de locatie echter een grotere rol. En het live-aspect is heel belangrijk voor ons. Onze evenementen worden altijd live uitgezonden via Facebook.’

(Tekst loop door onder de video)