Positioneren: het principe van exclusiviteit voor de massa

U herinnert u het zich vast nog wel, topmodellen Claudia Schiffer en Naomi Campbell die ons brutaal aankeken vanaf de posters in de stad. Het bedrag dat erbij stond - € 9,90 - maakte onmiskenbaar duidelijk dat je voor weinig geld eruit kunt zien als een topmodel. Zo creëerde H&M een eigen categorie, een eigen hokje (zie Adformatie #2) in de overvolle wereld van mode: het hokje van affordable high fashion. Of zoals H&M het formuleert: Up to the minute fashion at the best price. Dat is de essentie van ‘massclusivity’, exclusiviteit voor de massa. Een briljante strategie om heel veel mensen te bereiken.

Natuurlijk had H&M ook voor alledaagse mode kunnen kiezen, maar dat hokje was al aardig gevuld. Denk aan C&A, Coolcat, Claudia Sträter, de populaire merken van toen. H&M had ook kunnen kiezen voor high fashion. Maar ook daar was het aanbod overdadig. Loop maar eens door de hoofdstedelijke PC Hooftstraat; high fashion biedt geen onderscheid.

Nee, H&M deed iets veel slimmers. Ze kozen voor de unieke belofte om high fashion voor iedereen toegankelijk te maken, simpelweg door een heel lage prijs te vragen. Zo creëerden ze niet alleen hun eigen categorie, hun eigen hokje, het was ook de sleutel tot de grote massa.

H&M haalde alles uit de kast om de wereld van high fashion naar zich toe te trekken. Topontwerpers als Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Viktor & Rolf en de designers van het Japanse Comme des Garçons ontwierpen collecties. Beroemdheden als Kylie Minogue, Madonna en David Beckham gaven hun naam aan limited editions. En de openingen van flagshipstores aan de dure modeboulevards van Milaan en Parijs waren spectaculaire evenementen. H&M weet hoe massclusivity werkt.

Of moet ik zeggen, wist? Want het gaat momenteel niet zo goed met H&M. De omzet stijgt nog wel, maar de fysieke winkels leggen het af tegen het onlinekanaal. De digitale omslag in de markt gaat sneller dan verwacht. H&M moet op de pedalen. En dat kan ook, want ik denk dat het concept van massclusivity nog lang niet is uitgewerkt.