'Space Mountain is niets bij de Corona-achtbaan waar we bij Tui in terecht zijn gekomen'

3. Jamie Oliver - it’s all in the mix

'In mijn Portugese cultuur is (samen) eten de sleutel voor alles. Koken is mijn go-to mantra waarin ik rust en creativiteit vind. Mijn leermeester al ruim 20 jaar Jamie Oliver: maatvoering moet je niet zo nauw nemen en volg vooral je buik. Puur is altijd beter dan een potje.

Het liefst probeer ik elke week wat nieuws, met als grootste uitdaging iets maken van wat er over is in de koelkast. Timing, intuïtie en de spanning als het allemaal samenkomt, houden mij kwetsbaar, scherp en flexibel.'