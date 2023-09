De ingrediënten voor merkdenken vandaag de dag volgens Leo Hensen (Odido)

2. Apple en CitizenM - Wanneer de inzet van technologie leidt tot meer menselijkheid

'Hier zijn natuurlijk tal van voorbeelden voor te noemen, maar het is ook een kunst om technologisch gemak op een treffende manier over te brengen. Voor mij persoonlijk is de commercial The Greatest van Apple (zie hieronder) wel het meest toonaangevende voorbeeld. In de basis is dit een commercial over de toegankelijkheidsfeatures van de iPhone. Een technisch onderwerp zou je zeggen.

Maar Apple weet op inspirerende wijze, zonder in drama te vervallen, te laten zien hoe de inzet van technologie de kwaliteit van leven en het genieten verhoogt en zo participatie beter mogelijk maakt. Prachtig voorbeeld hoe je productfeatures betekenisvol kan overbrengen. De tekst die wordt gezongen is overigens afkomstig van een peptalk van Muhammad Ali; dat is zo powerful in combinatie met de sterke personen die in de video worden getoond.

Een heel ander voorbeeld is CitizenM. Een van origine Nederlandse hotelketen die een eigen positie heeft in het hogere segment, juist door het onderscheidende klantgemak met een 100% digitale ervaring. Alles wordt geregeld in de CitizenM-app, van inchecken tot de zonwering aanpassen, deuren openen en sluiten, eten en drinken bestellen en huishoudelijke taken inhuren.

En wat levert dat op? Dat medewerkers tijd hebben voor de echte menselijke verbinding. Meer tijd voor extra persoonlijke aandacht en een glimlach. Dit is een mooi voorbeeld van inzetten van technologie waar het kan, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor iets dat onderscheidend is. En daarmee dus een win-win voor de klantervaring.'