Lilian Alibux (Oxfam Novib): 'De kunstwerken van Shamsia Hassani zijn altijd raak, een mix van hoop en vernietiging'

Deze week was Lilian Alibux, Directeur Engagement Oxfam Novib, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 bijdragen:

1. Barbie - Een manifest tegen het patriarchaat. Wat een feestje! Heerlijk!

'Bijna 300.000 Nederlanders doken de bios in om in het openingsweekend de nieuwe film Barbie te kunnen zien, inclusief mijzelf plus dochter. Onvoorbereid en nietsvermoedend zat ik niet naar roze geklede Barbies en Ken-poppen te kijken, maar naar een manifest tegen het patriarchaat. Wat een feestje!

Ik was al fan van @trophywifebarbie, die het traditionele Barbie-beeld belachelijk maakt, maar nu is de echte Barbie zelf dus ook een expliciete voorvechter voor gelijke rechten. Op social maakte de film dan ook behoorlijk wat los, vooral in de rechtse anti-woke hoek, wat weer hilarische memes uit de feministische hoek veroorzaakte. Vooral @mattxiv kan het altijd briljant uitleggen. Hier kan ik dus echt met popcorn op schoot eindeloos doorheen scrollen. Heerlijk!

Mattel is al een tijdje goed bezig met haar representatieve Barbie-reeks, genaamd Fashionistas, met onder andere Barbie met vitiligo, met gehoorapparaat, met een hoofddoek en een Ken zonder 6-pack. Ziet er goed uit, met name in de media en online, maar iedere keer dat je een willekeurige speelgoedwinkel inloopt, zie je dat het Barbieschap er nog behoorlijk traditioneel uitziet. Dat kan uiteraard aan het inkoopbeleid van de retailers liggen, maar is altijd weer een desillusie vind ik zelf.

Met de massamediale advertentiebom voor deze film, bereikt Barbies feministische en anti-patriarchale boodschap op slag miljoenen (!) mensen, van jong tot oud; de nieuwe generatie én hun ouders die kunnen opgroeien met de inspirerende viral monoloog van America Ferrera, die begint met "het is letterlijk onmogelijk om een vrouw te zijn" (zie hier een deel van de monoloog, red.). Zelfs als alle feministische NGO's hun krachten zouden bundelen zouden we nooit zo'n miljoenenpubliek bereiken. Daarom ben ik best blij met de richting en keuze van Mattel en Warner Bros. Waar grote bedrijven vaak ongegeneerd meeliften op allerlei sociale bewegingen, denk aan greenwashing of pinkwashing, zonder daadwerkelijk iets bij te dragen aan positieve verandering, doet deze film dat wel. Want of we het nou leuk vinden of niet, de publieke opinie wordt behoorlijk beïnvloed door populaire cultuur en de daarbij behorende massamedia.

Helaas is er inmiddels ook een aantal landen die de film willen verbieden, diep triest en een duidelijk signaal dat er wereldwijd nog altijd onvoldoende ruimte is om veilig jezelf te kunnen zijn. Des te belangrijker dat meer bedrijven met zo'n enorm mediabereik zich oprecht in gaan zetten voor positieve veranderingen in de maatschappij.'