Margriet de Kroon (YoungCapital): 'Wie onvervangbaar wil zijn, moet zich blijvend onderscheiden'

4. 'Ik zit altijd met Shazam in de aanslag tv te kijken'

'Ik kijk graag series en films en haal daar veel creatieve inspiratie uit voor mijn werk. Wat ik met name heel interessant vind is de combinatie van muziek en film. Ik zit dan ook altijd met mijn Shazam in de aanslag tv te kijken. Er is een aantal nummers die ik niet meer los kan zien van een bepaalde scène of serie. De muziek is dan zo bepalend geweest voor hoe je de serie ervaart en of het je bijblijft. Daarom vandaag als random pic(k) een aantal in mijn ogen epische series waar de muziek mij van is bijgebleven. Komt-ie:

De meest iconische seriemuziek vind ik, denk ik, de muziek van Angelo Badalamenti voor Twin Peaks. Het mysterie van de serie wordt zo goed gevangen in de muziek. En waarschijnlijk voor de meeste mensen wel bekend, maar Moby gebruikte gewoon Laura Palmer’s Theme voor zijn debuutsingle Go. Ook een leuk weetje: de midi notatie van het nummer vormt, als je er een uitdraai van maakt, hetzelfde patroon als het stadje Twin Peaks (zie afbeelding). Dit was overigens toevallig volgens de makers - cool toch?

Een van mijn favoriete series van het moment is The Young Pope (seizoen 2 heet The New Pope) en hier worden hele toffe dingen gedaan met muziek en beeld. De muziek is eigenlijk heel atypisch voor de thematiek in de serie. Eigenlijk moeilijk uit te leggen, dus als je het niet kent, ga dan snel kijken. Check in ieder geval even de opening van het tweede seizoen. Sexy dansende nonnen en een disco kruis, wat wil je nog meer? Het nummer is van Sofi Tukker en heet Good Time Girl. Lekker nummertje in de auto ook trouwens.

En deze track, Levo van Recondite, wordt in veel scènes gebruikt en vind ik echt een te gekke beat; check bijvoorbeeld deze scène waar Levo onder ligt.

Nog een van mijn favorieten, waarbij de muziek wederom bepalend was voor de sfeer in de serie: seizoen 1 van True Detective. De serie is broeierig, sluimerend en melancholisch, net als de muziek. Ik ga stiekem wel goed op een beetje folk/country muziek. Niet alleen de title song The Angry River, maar ook het zeurende Lungs van Townes van Zandt passen heel goed bij het moerassige landschap van het zuiden van de VS waar dit seizoen zich afspeelt.

Oké, nog eentje dan die ik toch even wilde vermelden tenslotte: wie denkt er bij het nummer You Can’t Always Get What You Want niet aan Hank Moody uit Californication?'