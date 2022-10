De tools die Nizar Ben Messaoud inzet voor inspiratie

Deze week was Nizar Ben Messaoud, brand manager van Calvé en Hellmann’s (Unilever), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Ben Messaoud over zijn week: 'Een sterke sensatie die door je lichaam stroomt, en gepaard gaat met een golf van energie en duidelijkheid. Je voelt je mentaal gestimuleerd en hebt het antwoord gevonden om een complex probleem op te lossen, of iets helemaal nieuws te creëren. De muren zijn gebroken, en heldere gedachtes blijven over. Dit is inspiratie voor mij. Ik ben ernaar op zoek, maar het is niet altijd daar wanneer ik het nodig heb. Het heeft iets ongecontroleerds, tegen het mystieke aan. Gelukkig zijn er wel tools die ik gebruik om mezelf te inspireren. De aankomende week deel ik deze tools graag met jullie!'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. De kracht van verveling - 'Ik kies er bewust voor om tijdens sommige treinritten helemaal niets te doen'

'Een brein dat zich verveelt kan een grote bron zijn van creativiteit. Klinkt gek, hè? Want we zijn verslaafd geraakt aan de zoektocht om juist verveling te vermijden. Een groot deel van de entertainment-industrie is erop gericht om ons juist niet dat ongemakkelijke gevoel van verveling te geven. We scrollen graag kilometers door Instagram, binge-watchen de nieuwste serie of zetten een podcastje op tijdens een wandeling om productief te zijn. Verder plannen we graag onze sprints zo vol, dat er geen ruimte wordt gemaakt voor verveling. Maar wat als we niet meer hoeven te zoeken naar creativiteit, en alleen de bron van creatieve energie hoeven te vinden in onszelf?



We kunnen de verveelde geest gebruiken als een tool voor mentale stimulatie. Als je dit voor het eerst doet, kan je dit als heel ongemakkelijk ervaren. Houd je het even vol, dan wordt er ruimte gecreëerd in onze ‘mind’ en stromen de nieuwe ideeën binnen. Persoonlijk kies ik er bewust voor om tijdens sommige treinritten helemaal niets te doen. Probeer ik af en toe naar buiten te staren in plaats van naar m'n telefoon. Of geniet ik soms van mijn ontbijt in stilte en zonder afleiding.



Door verveling actief in te zetten, kom ik tot inspiratie voor nieuwe campagnes, marketingslogans en marktstrategieën. Hoe zet jij verveling in als tool voor inspiratie?'