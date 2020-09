De momenten van inspiratie van Yvette Belt-Beekman

3. ‘Zoveel emotie, je zou het in doosje willen vangen’

‘Nog eentje waar ik altijd zoveel inspiratie van krijg: grote, meeslepende evenementen. Of het nou het Oranjegevoel is “als we winnen”, ongeacht welke sport het is. Of de Toppers… Je voelt het ook net zo bij André Rieu in Maastricht of op Lowlands als je dat immense terrein op komt lopen. Het is magisch. Die spanning die je voelt. Zoveel emotie. Je zou het in doosje willen vangen.

Dat gevoel van saamhorigheid, verbinding. Dat is wat je als merk in de marketingcommunicatie-aanpak ook probeert te bewerkstelligen. Dat je mensen zo raakt in het hart. Zodanig dat je geliefd wordt, je een fan-base creëert, dat mensen bij jou willen horen. Dat is het summum.’