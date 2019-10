‘Mensen willen voor hun aandacht iets terug’

De eerste fase van het onderzoek startte in de zomer van 2018 en bestond uit uitgebreid literatuuronderzoek, waarbij we keken naar wat aandacht eigenlijk is, wat consumenten boeit en wat hun aandacht vasthoudt.

Al in 1890 gaf William James (in Principles of Psychology) een definitie van aandacht die nog steeds van waarde is: ‘It is the taking possession by the mind… of one out of several possible objects or trains of thought. Focalization, concentration and consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others.’

Oftewel: aandacht is het cognitieve proces van het zich selectief richten op één aspect van de omgeving, terwijl andere aspecten worden genegeerd. In de wetenschap worden twee vormen van aandacht onderscheiden.

Onvrijwillige (automatische) aandacht is een reactie (ook wel reflex) op externe stimuli – vaak plotselinge, snelle veranderingen die bijvoorbeeld nieuw, bedreigend of onverwacht zijn. Denk aan beweging, een hard geluid of een felle kleur. Het brein bevat neuronen die deze stimuli automatisch detecteren.

Vrijwillige (selectieve) aandacht is een vorm van aandacht waarbij iemand aandacht geeft aan informatie die relevant is voor het behalen van een doel – dit doel kan variëren van vermaak tot het nemen van belangrijke beslissingen. Deze aandacht wordt bepaald door een intrinsieke motivatie en is het gevolg van een subjectief oordeel van de ontvanger.

Onvrijwillige aandachtstrekkers worden vaak in communicatie-uitingen gebruikt; denk aan het gebruik van opvallende kleuren bij het communiceren van kortingen. Marketeers moeten er echter niet alleen voor zorgen dat mensen hun boodschap zien, de doelgroep moet de informatie ook op de juiste manier verwerken. Voor een succesvolle informatieoverdracht moet ervoor gezorgd worden dat mensen vrijwillig aandacht willen (blijven) besteden aan hun merk en haar uitingen. Deze laatste vorm van aandacht, alsmede het beïnvloeden daarvan, stond centraal in ons onderzoek.