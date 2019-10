China's pr-strategie in Nederland: 'Véél ruimte voor imagoverbetering'

China, “het rijk van het midden”, is een van de oudste beschavingen ter wereld, het land met de meeste inwoners en al dertig jaar de snelst groeiende grote economie. Het rijk is na de VS de tweede economie, de grootste crediteur, de grootste exporteur en de op een na grootste importeur. In deze eenpartijstaat - zogenaamd communistisch maar met de meeste miljardairs na de VS - hebben inwoners en bezoekers geen toegang tot internationale social media. China staat volgens Transparency International qua corruptie op de 87ste plaats (Denemarken staat op 1 als minst corrupt, Somalië op 180). Reporters without borders plaatst China op de 177ste plaats qua persvrijheid.

Democratie is in China, buiten Hong Kong en Taiwan, onbekend. En zeer ongewenst. De huidige protesten in Hong Kong lijken eenzelfde lot beschoren als de bloedig neergeslagen studentenopstand in 1989 in Beijing. In de handelsoorlog tussen China en de VS lijkt China in het Westen nog impopulairder dan Trump – een wereldprestatie. Afgelopen maart formuleerde de Europese Commissie een plan voor het terugdringen van Chinese marktmanipulaties, met het 5G-netwerk van Huawei als symbool van gevaar. Onze Minister van Buitenlandse Zaken presenteerde in mei de kritische beleidsnota "Nederland-China: een nieuwe balans". Regeringspartij VVD verklaarde dat China “onze manier van leven bedreigt”. Nederland is de tweede handelspartner van China in Europa.