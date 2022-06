Edelman en Garry Kasparov lanceren Regain Ukraine

Oprichter van het gelijknamige PR-bureau Richard Edelman opende het Cannes Lions Festival met de sessie Garry Kasparov on the Imperative for Brands to Act Now en stelde dat merken en reclamemakers weldegelijk een belangrijke rol kunnen spelen op het politieke toneel – om (zijn stokpaardje) het vertrouwen van de consument terug te winnen.

Edelman: ‘In tegenstelling tot wat de woke-beweging beweert winnen merken het vertrouwen van de consument door bijvoorbeeld uit Rusland weg te gaan. Of kijk naar Black Lives Matter: merken die zich daarover uitspraken deden het beter in onze Trust-barometer. Met het initiatief Regain Ukraine roepen we iedereen uit de industrie op om met ideeën én passie te komen, om het land herop te bouwen. Wij zullen alle ideeën en acties coördineren. Dit is overigens geen liefdadigheidsactie, maar een daad om democratie te verdedigen.’

Daarna was het de beurt aan de Russische schaaklegende en tegenwoordig politicus in ballingschap Garry Kasparov – Edelman deed de PR voor de schaaktweekamp tussen Kasparov en Anatoli Karpov in New York in 1990. ‘Vooropgesteld: ik praat liever over schaken. Maar ik wil hier duidelijk maken dat politiek net als schaken is: zwartwit. Kijk naar Poetin. Als iedereen goed had geluisterd, hadden jullie dit aan kunnen zien komen. Hij riep jaren geleden al dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de grootste ramp ooit was. En heeft zich altijd verzet tegen de invloed van het Westen.

‘Wat ik wil zeggen is dat dit ook iets goeds kan opleveren, namelijk de uitschakeling van Poetin. Hij hoopt de tegenstander en het Westen uit te putten – misschien duurt te oorlog jaren. Maar zoals elke dictator onderschat hij het verlangen naar vrijheid. Kijk naar de Oekraïners en hun weerstand. Sterker nog, op dit moment verdedigen zij onze waarden! Wat ik aan jullie wil vragen om het plot van de Russen te stelen en het verhaal om te draaien en de democratie te laten winnen. Kom met ideeën, verrassende wendingen en mooie eindes. Want net als in het schaken: je wint of verliest.’