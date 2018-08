Het persbericht over de 'succes PR-stunt' van Sixt is wel wat overdreven

Start spreading the news. Het Arnhemse bureau Vertigo 6 heeft een PR-actie voor haar klant Sixt gehouden in The Big Apple, New York City. Het stuurde een ronkend persbericht over het ‘groot succes’ rond. Met filmpje.

Opvallende parade

Sixt opende een vestiging kantoor in de Amerikaanse stad en deed dat met een guerrillacampagne. Op de straatnaambordjes van 6th Avenue werden stickers met Sixt-avenue geplakt, en Sixt reed met een ‘opvallende parade van luxe Sixt-Cadillacs’. Ook deelde Sixt goodies en kortingen uit aan voorbijgangers.

Rode loper

Niets mis met dit alles, maar ook zeker geen actie die erg opvalt, laat staan in aanmerking komt voor een PR-Oscar. Toch gooit Vertigo in het persbericht de rode loper uit voor superlatieven over zijn campagne: “Het is echt onwerkelijk dat het creatieve concept dat wij in Arnhem hebben ontwikkeld daadwerkelijk is uitgevoerd in New York”, aldus Mike Hendrixen.

Maarten Ordelman, Head of Marketing bij Sixt USA, is ook al zo blij: “We wisten dat Vertigo 6 het juiste bureau was om deze klus te klaren.”

Nou, kijken dan maar naar een Nederlandse succes-stunt in het verre Amerika. Het bleef nog lang onrustig in New York: