Deze Nederlandse PR-cases winnen 7 European Excellence Awards 2018

Hey! Het is ok. Laten we het over depressie hebben

Bureau: HvdM

Categorie: Launch

Bijna één op de vijf Nederlandse volwassenen ervaart (een) depressie. Maar openlijk hierover praten blijft taboe. Daarom creëerden Publicis en HvdM een beweging - 'Héy! Het is ok. Laten we het hebben over depressie '- met als doel een open gesprek over depressie op gang te brengen. 'Hé' is letterlijk een gespreksstarter. De campagne maakte depressie letterlijk bespreekbaar via bijna 2.000 posts op social media, meer dan 350.000 views en honderden positieve reacties op vlogs van influencers. Bijna alle jonge vrouwen (90%) en een grote meerderheid van de jongeren (77%) beseffen na de campagne dat het belangrijk is het gesprek te openen wanneer ze signalen van depressie bij zichzelf constateren. 47% van de Nederlanders heeft over depressie gepraat gedurende de campagne of kort daarna.