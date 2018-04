Telegraaf-journalist Bart Mos heeft een aantal tweets over de PR-medewerkster van Bloomon verwijderd. Hij vond dat ze ‘een tikkeltje te veel spin-off’ kregen. ‘Bovendien vond ik alle negatieve aandacht voor betrokken global head PR and communications ook wat te veel worden.’

Mos stuurde de betreffende tweets vrijdag de wereld in nadat hij een persbericht-onder-embargo had binnengekregen van Bloomon over uitbreiding van de bloemendienst naar Frankrijk.

Mos, die het graag scherp aanzet op Twitter - dat leverde hem al een Tweet-verbodje op van zijn eigen hoofdredacteur - plaatste een screenshot met de tekst: ‘Hoe schrijf ik geen persbericht, les 1: a) doe alsof je me kent b) idioot embargo c) “via deze weg” d) “middels” e) ik schrijf niet over bloemen’.