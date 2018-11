Waarom je geen PR moet bedrijven met het jaarverslag

Nog even en het is weer jaarverslagseizoen. Niet alleen feest voor accountants, maar ook voor de communicatiebureaus. Prima communicatietool, zo’n jaarverslag. Piet Hein Coebergh, lector PR & social media, vindt althans van wel. Bedrijven kunnen nog veel beter, stelde hij eind oktober in Adformatie. Op Frankwatching klonk een soortgelijk geluid: jaarverslagen zijn boring, de cijfers zijn allang bekend en journalisten laten het links liggen. Een gewoon jaarverslag is niet meer van deze tijd.

Hoe je een jaarverslag wel leuk maakt? Goede raad te over. Vertel meer over duurzaamheid en leiderschap. En meer praktisch: pik de waardevolle stukken eruit en deel die breed. Maak er bijvoorbeeld video’s of andere middelen van. Stop het jaarverslag niet meer weg, maar zet het in de etalage op je website. Het komt erop neer dat je alle hoogtepunten van een bedrijf permanent communiceert, behalve de droge cijfers. Het oppoetsen van een pareltje, zo wordt dit genoemd.