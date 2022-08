Anne Hilhorst: 'We onderschatten dieren zo vaak'

4. Dark Waters - Dat hij niet gezwicht is, is een wonder

'Dark Waters is een prachtige film met een indrukwekkend, waargebeurd verhaal van een man die het opneemt tegen de gevestigde orde, in dit geval een groot chemieconcern dat enorme hoeveelheden kankerverwekkende stof in het milieu dumpt. Zijn strijd duurt jaren en jaren. Het is bijna niet geloven op hoeveel slinkse manieren hij wordt tegengewerkt. Dat hij niet gezwicht is, is een wonder; overtuigd van zijn gelijk én de noodzaak, zet hij door.

De macht van het bedrijf DuPont is beangstigend. Heel illustratief voor hoe wereld in elkaar zit. En heel inspirerend want uiteindelijk kreeg hij zijn gelijk. Het heeft hem bijna alles gekost, maar hij heeft ze er niet mee weg laten komen. En nog steeds, want terwijl iedereen inmiddels weet dat PFAS rotzooi is, is Robert Bilott nog steeds aan het procederen voor de rechten van zijn cliënten.

Bewonderenswaardig. Het is zo belangrijk dat er mensen zijn die opstaan en blijven (op)staan als ze onrecht zien, terwijl iedereen wegkijkt of het opgeeft. Een kijktip voor als je op het punt staat om de handdoek in de ring te gooien.'

Klokkenluidersfilm Dark Waters: advocaat versus chemiegigant