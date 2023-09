'We moeten marketing meer inzetten om een kanteling teweeg te brengen in grote vraagstukken'

Deze week was Roel van der Heijden, Senior Manager Brand & Marketing Zilveren Kruis en SAN- en Esprix-jurylid, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Van der Heijden over zijn week: 'Wat leuk! Deze week mocht ik jullie vijf dagen lang meenemen in voorbeelden die mij inspireren, aan het denken zetten, vrolijk maken… Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe inspiratie! Vooral als het om merken en de samenleving gaat.

Want verschillende grote maatschappelijke vragen komen in hoog tempo op ons af. Het lijkt soms wel alsof we van crisis naar crisis gaan. En de invloed die we als individu hebben op deze onderwerpen lijkt soms minimaal, of ver van ons bed. De klimaatcrisis, de energiecrisis, een inclusieve samenleving, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, inflatie, de woningmarkt.

Gerelateerd aan de klimaatproblemen kwam in augustus 2021 een alarmerend rapport uit van het VN-klimaatpanel IPCC. Waar in eerdere jaren de mens nog ‘waarschijnlijk’ of ‘zeer waarschijnlijk’ verantwoordelijk was voor de opwarming van de aarde werd in 2021 gesproken over ‘onbetwistbaar’ en ‘onmiskenbaar’. En natuurlijk kunnen we allemaal ons steentje bijdragen om hierin iets te verbeteren. Maar is dat genoeg? ‘Een beter milieu begint bij jezelf’, maar is een beter milieu ook te realiseren als individu? Moet je daar niet samen in optrekken? De overheid speelt natuurlijk een grote rol in het bestrijden van crises en maatschappelijke vraagstukken.

Bij Zilveren Kruis werken we iedere dag hard om een bijdrage te leveren aan de gezondheid in Nederland. Een missie voor het bedrijf, maar ook een persoonlijke overtuiging. Ik geloof erin dat merken een grote rol in de samenleving kunnen pakken en kunnen bijdragen aan het oplossen en bespreekbaar maken van grote maatschappelijke vraagstukken.

Ik denk dat de kracht van een merk ook enorm kan bijdragen. Een merk verbindt mensen. Je kunt je met een merk identificeren, ernaar opkijken, ervan houden en je erdoor laten inspireren. Ik vind dat we marketing meer moeten inzetten om een kanteling teweeg te brengen in deze grote vraagstukken. Mooi gezegd misschien, maar kan dat ook? Hoe realiseer je vooruitgang, behaal je bedrijfsdoelstellingen en pak je daarnaast ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Ik mocht deze week zoals gezegd een aantal voorbeelden delen die mij inspireren. Voorbeelden die ook echt niet allemaal perfect zijn. Maar wel van merken die hoe dan ook een stap naar voren zetten. Op verschillende manieren. Let's go!'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Walk the talk - 'Purpose is een woord dat we inmiddels niet meer willen gebruiken binnen het vak'

'Purpose is een woord dat we inmiddels niet meer willen gebruiken binnen het vak. Het is toch een beetje besmet geraakt. Wat mij betreft vooral omdat een purpose meer en meer gebruikt is als een mooie strik om je activiteiten. Een communicatietool om je doelen te bereiken. In plaats van het echt doorleven van de reden waarom je op aarde bent, en een bredere verantwoordelijkheid te pakken in de maatschappij dan de koppeling naar de bedrijfsdoelen.

Gelukkig zijn er ook genoeg inspirerende voorbeelden van merken die (grotendeels) doen wat ze zeggen én breder kijken naar hun impact in de samenleving. Bij veel marketeers komt Patagonia naar boven als we praten over inspirerende merken. Van de ‘Don’t buy this jacket’-campagne* in The New York Times in 2011 waarin ze mensen attendeerden op ‘consuminderen’ rond Black Friday en kerst, hun beleid dat je ver na garantiedatum kapotte producten gratis kunt laten repareren, tot de oprichter die zijn bedrijf weggeeft aan een aantal fondsen en non-profit organisaties die klimaatverandering tegengaan. Patagonia heeft voldoende voorbeelden van doen wat je zegt (en natuurlijk ook voorbeelden waar dat niet zo goed gaat 😉).

Een wellicht minder bekend voorbeeld doet mij denken aan een uitspraak van [de Mexicaanse miljardair] Carlos Slim: ‘Most people try to make a better world for our children, when what they should be doing is making better children for our world’. De Pinkfong company, bekend van ‘Baby Shark’, heeft een serie van 15 video’s gemaakt voor kinderen en hun ouders om ze te attenderen op klimaatverandering. Helemaal niet hun kernactiviteit (Pinkfong is groot geworden in entertainment zoals animatieshows en video games), maar zeker relevant voor hun doelgroep.

Dichter bij huis vind ik het voorbeeld van de ‘doorgeef-jas’ van Hema een inspirerend voorbeeld. Kinderen groeien al uit hun jas voor deze ‘op’ is. Maar Hema streeft ook naar een duurzame keten voor alle producten tegen een scherpe prijs. Want helaas is ‘gezond’ of ‘duurzaam’ vaak nog best duur. Morgen meer over de Hema.'

*) Bekijk de complete uiting hier (Patagonia advertisement from the Friday, November, 25, 2011 edition of The New York Times)

