Waar het misgaat in de Gillette-reclame over toxic masculinity

Het is natuurlijk wel ballen van Gillette om mannen op te roepen te stoppen met ‘toxic masculinity’, de term die het merk hanteert om ongewenst mannelijk gedrag te benoemen. Een terecht statement wat mij betreft. Maar hiermee snijdt Gillette zich lelijk in de vingers. De commercial is al bijna een miljoen keer ‘gedisliked’ op Youtube, vooral door mannen, en ook op andere sociale media wordt negatief gereageerd.

Vrouwen reageren eveneens, alleen delen zij juist positieve reacties. Niets leukers tenslotte dan de jongens tegen de meisjes. De term ‘toxic masculinity’ werkt dat ook in de hand. Net als de Gillette ‘pitspoezen’ die vroeger op Zandvoort liepen, overigens. Is het statement van Gillette dan zo verkeerd? Natuurlijk niet, maar de uitwerking laat te wensen over.

Door alle mannen aan te spreken op het gedrag dat een paar mannen vertonen, strijkt Gillette de meerderheid tegen de haren in. Gillette ‘scheert’ alle mannen over een kam. Ook de voorbeelden die het merk aanhaalt om dit statement te onderbouwen, passen niet allemaal even goed. Er zit bijvoorbeeld nogal een verschil tussen het pesten van een zwakkere en iets uitvechten met een gelijke.