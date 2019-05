Bouwbedrijf schaamt zich kapot voor viral filmpje, maar kiest toch voor openheid

‘We hebben geen seconde nagedacht over wat we moesten doen’, zegt Ieke Tromp, teamleider Communicatie. ‘We willen dit gewoon niet en wilden transparant zijn over wat er was gebeurd.. Door het open naar buiten te brengen ga je het gesprek aan. We zijn zo hard bezig om de houding en gedrag op de bouwplaats te veranderen. We zijn heel duidelijk over wat we van onze mensen verwachten, alles om veilig thuis te komen. Als het dan misgaat, moet je dat gebruiken om het gesprek erover te kunnen voeren.’

Dat het geen eigen medewerkers betrof, maar van een onderaannemer, maakt volgens Tromp niet uit: ‘Het is onze bouwplaats en onze verantwoordelijkheid.’