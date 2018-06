Hoe Communicatie de weg wijst naar het voorkómen van reputatiecrises

Als samenleving zijn we het ‘even niet meer weten’ behoorlijk ontwend. Du moment dat er een leider opstaat die het niet zo nauw neemt met de bestaande orde, raken we in de war. Vertrouwd als we zijn met de conventies van de maakbare wereld.

Dat geldt ook voor communicatieprofessionals. Regie is key. Slimme bèta-jongens en -meisjes voorzien in big data en handige algoritmen, waarmee we het gedrag en de beeldvorming van doelgroepen kunnen analyseren, voorspellen en - waar nodig - een duwtje in de gewenste richting kunnen geven. Ondertussen zijn we uitstekend geïnformeerd, werken we aan dialoog, trainen we onze bestuurders, brengen we de woordvoering op orde, zorgen we voor waterdichte crisisprotocollen en -draaiboeken. En schrijven we, desnoods bij nacht en ontij, nog snel even een tiptop persbericht. Prima natuurlijk, we verstaan ons vak.

Maar schijn bedriegt. De waan van de dag laat zich nooit helemaal dresseren. Onze binnenwereld, de organisaties waarin we werken, wordt groter en complexer. Modern leiderschap is een evenwichtsoefening tussen verschillende stakeholderbelangen. Tegelijkertijd hebben we te maken met een gepolariseerde buitenwereld die een feilloos moreel kompas vereist, waar niet elke leider over beschikt. En natuurlijk zijn daar nog die vermaledijde sociale media, als gewillige katalysator van elke controverse.

Reputaties zijn zo maakbaar als een Chinese bordenact met te veel borden en te weinig stokjes. Scherven zijn onvermijdelijk. Moeten we ons neerleggen bij reputatieschade? Ten dele. Want de vraag is niet of er ooit een bordje sneuvelt, maar wanneer. Het inzicht dat een crisis een nuttig moment van zelfreflectie is, biedt in deze enig houvast.

We kunnen de kans op ongelukken verkleinen door minder bordjes hoog te houden. Maar dat is geen reële optie, gezien het beroep op communicatieafdelingen dat almaar groter wordt. Vergroting van capaciteit blijkt dan vaak de oplossing die het dichtstbij is.

Er is echter een slimmere manier om reputatieschade te voorkomen: zorg ervoor dat iedereen in jouw organisatie een eigen stokje en een eigen bordje heeft, en zijn of haar stinkende best doet om zelf de boel draaiende te houden. Reputatie is ieders verantwoordelijkheid!