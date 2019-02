Trust Barometer 2019: Pessimistische Nederlanders vertrouwen werkgever het meest

De Edelman Trust Barometer is een jaarlijks onderzoek naar de mate van vertrouwen in instituties, uitgevoerd in 27 landen, met een totaal aantal respondenten van 33.000. Dit jaar laat de barometer zien dat in Nederland het vertrouwen in de vier belangrijkste instituties (overheid, bedrijfsleven, media en niet-gouvernementele organisaties) het afgelopen jaar nagenoeg stabiel was. Met 60% bleef de index voor het bedrijfsleven in de ‘vertrouwenszone.’ Media en overheid bevinden zich met grotendeels ongewijzigde scores van 56% en 54% in de ‘neutrale zone’. Met een Trust-score van 47% zijn NGO’s het enige type organisatie dat wordt gewantrouwd door het Nederlandse publiek.

Opvallend is het verschil in vertrouwen tussen mannen en vrouwen op. Uit resultaten van het Trust-onderzoek blijkt dat vrouwen instituties beduidend minder vertrouwen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat vrouwen minder vertrouwen hebben in ngo’s, het bedrijfsleven en de media (7 procentpunten minder dan mannen). Naast Nederland is er ook sprake van deze zogenoemde “gender gap” in landen als Duitsland (12% punten) en de VS (11% punten).