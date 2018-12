Stef Blok en ING voeren Sorrylijst 2018 aan vanwege hun 'slechte smoezen'

De Sorrylijst is de jaarlijkse inventarisatie van de excuses die het meest aandacht kregen in de media. Op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse brengt de Reputatiegroep in kaart hoe op spijtbetuigingen wordt gereageerd.

De lijst wordt dit jaar gekenmerkt door excuses die worden gemaakt voor de ontstane ophef. Opmerkelijk is dat zowel de nummer-1 (minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok) als de nummer-2 (de raad van commissarissen van ING) spijt betuigt voor de ontstane emotie, maar zich niet van de inhoud distantieert.

'De commotie rondom deze excuses toont de kloof in de samenleving', stelt Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep. 'De ophef betreuren en je excuses aanbieden is niet hetzelfde als verantwoording afleggen. Het is spijt betuigen om van het gezeur af te zijn. Critici doorzien nepexcuses als een slechte smoes.'

Nepexcuses maken het publiek alleen nog maar bozer, zegt Stamsnijder. 'Als je excuses aanbiedt, doet dat dan rechtstreeks en onvoorwaardelijk. Oprechte excuses bevatten nooit de woorden als en maar.'