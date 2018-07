T- Mobile haakt in op dreigtweet Trump, en iedereen vindt er wat van

T- Mobile had vanochtend een boodschap voor zijn concurrenten Vodafone en KPN. Het tweette onder meer: ‘Wij zijn niet meer de provider die jullie achterlijke woorden van leugen en bedrog tolereert. Wees voorzichtig!’

De tweet was gesteld in hoofdletters en vergezeld van een gifje van Donald Trump, de Amerikaanse president. Wie het nieuws had gevolgd die ochtend was het ook snel duidelijk dat het een parodietje betrof op de dreigtweet die Trump vannacht stuurde naar zijn collega Hassan Rouhani van Iran.