10 procent omzetgroei voor digitale bureaus, tekort aan talent loopt op

Niet alleen de winstmarge mag van de DDA verder omhoog. Ook de omzetgroei is een aandachtspunt. In voorgaande jaren noteerden DDA-bureaus een omzetgroei van veertien tot zeventien procent per jaar, aldus Roefs. Dit jaar is dat tien procent. Bureaus kunnen simpelweg niet al het werk (direct) oppakken omdat ze niet genoeg personeel hebben. Met name technisch onderlegde medewerkers zijn schaars. Meer dan de helft van de vacatures van digitale bureaus zijn voor ontwikkelaars, meldt de DDA.

Roefs: ‘de war on talent houdt niet op, er is steeds meer behoefte aan gekwalificeerd personeel. Talent van buiten de Europese Unie aantrekken is lastig vanwege de benodigde hoge salarissen in vergelijking met huidige medewerkers. Wij als DDA zetten daarom in op het werven van lokaal talent. Bijvoorbeeld door zijinstromers te ondersteunen en scholieren en studenten kennis te laten maken met technische activiteiten als programmeren.’